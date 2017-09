Senador Alberto Espina: “Guillier no tiene derecho en seguir faltando a la verdad, en seguir engañando a la ciudadanía”

El senador se refirió a la crítica de Alejandro Guillier, quien sostuvo que durante el Gobierno de Sebastián Piñera aumentaron las cifras de delincuencia.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, el senador Alberto Espina se refirió a los dichos de Alejandro Guillier donde sostuvo que durante el Gobierno de Sebastián Piñera aumentaron las cifras de delincuencia.

“los antecedentes que entrega Guillier son falsos. Es sorprendente que un candidato y senador entregue datos que no corresponde a la verdad. Porque hace referencia a dos datos que son distintos… (…) Ninguna de las personas que se indultaban era por delitos graves, eran delitos menores y ya tenían dos tercios de su pena cumplida y están a objeto de medidas libres para salir a la calle… (…)Esa medida se adoptó producto que había un fuerte hacinamiento carcelario. Se trataba de personas que no aparecían ni vinculadas ni condenadas a ningún hecho delictivo grave.

El senador precisó que “utilizar eso en una campaña es faltar a la verdad…. (…) Guillier falta a la verdad, ocurre que de acuerdo al índice de victimización, el presidente Piñera asume el gobierno con un 30,7 % de victimización, ese es el índice que vale y cuando se va, el gobierno de Piñera se va con un 22,8%, o sea hubo una rebaja de más el 25%”.

Agrega que “en este periodo de Gobierno, los delitos han aumentado en un 19,7% lo que quiere decir que 228 mil hogares adicionales han sido víctimas de algún delito durante el gobierno de la Nueva Mayoría, mientras que en el de Piñera la baja fue de 25,7%, lo que significa que 367 mil hogares dejaron de ser víctimas de delitos”.

Para finalizar, Espina indicó que “escuché a la conferencia de Guillier y la verdad es que es de una pobreza su propuesta para combatir la delincuencia y todavía el cree que asesinar al matrimonio Luchsinger-Mackay es violencia aguda y no terrorismo, por qué el considera que quemar camiones es violencia aguda y no acto de terrorismo. Esos son los debates que tenemos que tener de fondo Podemos discutir si las medidas de Guillier nos gustan o no, pero él no tiene derecho en seguir faltando a la verdad, seguir engañando a la ciudadanía con cifras que no son verdaderas, y no son exactas, y sosteniendo que durante el Gob. de Piñera la delincuencia aumentó, porque no es verdad.