[VIDEO] La discusión de Jorge Sampaoli en Uruguay que casi termina a los golpes

El actual DT de la Selección Argentina se entreveró en una discusión con un técnico de un medio local. Esto fue lo que pasó.

El duelo entre Uruguay y Argentina por la pasada fecha clasificatoria tuvo poca acción dentro del terreno de juego del Estadio Centenario de Montevideo. Fuera de ella estuvo con polémica.

Esto porque el entrenador de la albiceleste, Jorge Sampaoli, casi termina una discusión a los golpes con un sonidista de un medio local. Según compartió el sitio Ferplei, tomándose de las declaraciones del técnico al programa Locos x el Fútbol de radio Del Sol, el DT estuvo a punto de irse a las manos contra el trabajador.

“Cuando vino con la U. de Chile pasó lo mismo. Con Chile ya se había puesto medio bobo. Arrancó el partido y le pega una patada al micrófono. Mi compañero va y lo levanta, después a los 5 o 10 minutos de vuelta lo mismo. ‘No me tocás el micrófono nunca más enano ‘chupapija’. Después me dice que me va a cagar a trompadas y le contesté: ¿A quién vas a cagar a trompadas?”, comentó Ramiro Silva.

MIRA EL MOMENTO