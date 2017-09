[VIDEO] El lado más íntimo de José Antonio Kast en voz de su esposa

Se ve como primera dama.

Con el visto bueno del Servicio Electoral (SERVEL) el diputado independiente, José Antonio Kast, se convirtió oficialmente en candidato presidencial, una carrera donde su esposa, María Pía Adriazola, lo acompaña y no precisamente en las mismas actividades sino que también recorriendo el país y dando a conocer el mensaje de su marido, con quien tiene 9 hijos.

Un ejemplo de esto es que hace algunos días mientras Kast estaba en Chiloé, ella se encontraba en Arica compartiendo con la gente y reuniéndose con distintas agrupaciones de la zona.

Pero como sabemos que no todo en la vida es política, Adriazola en conversación con El Periscopio reveló detalles íntimo del candidato como papá y esposo . La abogada de profesión nos reveló que el aspirante a La Moneda ayuda bastante en la casa e incluso se ha transformado oficialmente a quien lava la ropa, y con el tiempo ha ido aprendiendo que hay algunos colores no se mezclan.

A su vez comentó, para su alegría, que “nunca me ha teñido la ropa de ningún color, así que lo ha hecho estupendo hasta ahora”.

Adriazola, sostiene que si bien esta es su primera campaña participando activamente no lo hizo antes y no porque no quisiera sino porque su esposo se lo pidió, para que ella pudiera permanecer al cuidado de sus hijos.

Además, reveló que se ve como primera dama y que su rol estaría en el contacto con la gente. Por otra parte, manifestó que a sus hijos han sido enfáticos en reforzarles que sigue siendo el papá pese a que haya comenzado esta campaña.

Al ser consultada por Michelle Bachelet, no titubea al decir que es una mujer con la que discrepa en muchos temas y que a su juicio algunas políticas que ha implementado le han hecho mucho daño al país como la despenalización del aborto.

Finalmente, manifestó que hay una tradición que con el pasar de los años mantiene con su esposa y tiene relación con darse el tiempo un día a la semana para “pololear”.