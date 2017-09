Ministro Fernández enfrentó interpelación criticando el proyecto de migración de Piñera

El secretario de Estado llegó hasta la Cámara de Diputados para responder al requerimiento presentado por ‘Chile Vamos’.

La diputada Paulina Núñez fue la encargada de interpelar al ministro Mario Fernández a propósito de la postergación del envío de la Ley de Migraciones por parte del Gobierno. Una instancia que no es nueva para el secretario de Estado, que antes ya había respondido a los requerimientos de ‘Chile Vamos’.

Durante la sesión, Fernández defendió la iniciativa y afirmó que “es un proyecto digno, moderno, que permite enfrentar los desafíos del futuro”, destacando que “establece los deberes que tienen los migrantes. Era necesario un nuevo proyecto”.

En ese sentido, explicó que el proyecto redactado por la administración de Sebastián Piñera el año 2013, y que duerme en el Congreso, tiene diferencias radicales. “Hay una enumeración precisa de los delitos por los que una persona puede ser expulsada, y una diferencia más importante aún es la existencia explícita del debido proceso para los inmigrantes, que en el otro proyecto no estaba”, explicando que eso da la posibilidad de expulsar de manera “discrecional”.

“Desde luego que el propio fenómeno de las migraciones cambió mucho en tres años, por lo tanto el otro proyecto estaba prácticamente desfasado. Pero en segundo lugar, es el enfoque que tenía el otro proyecto… hay una serie de temas que se dan en cualquier otra parte del mundo, pero el enfoque nuestro Gobierno no lo comparte, porque era un enfoque más bien restrictivo que no recogía las obligaciones que Chile tiene en sus tratados firmados y vigentes, tampoco una serie de garantías procesales que deben tener los migrantes ni deberes”, dijo, afirmando que gracias a este trabajo “vamos a poder caminar hacia el futuro siguiendo nuestra tradición de acoger al que llegue a nuestras tierras. Es una política de Estado. Apelo a que lo afronten con una atmósfera un tanto menos conflictiva como la que he tenido que vivir esta tarde”.

Respuestas que, para la diputada, no fueron satisfactorias a la hora de explicar el trato que tuvo el proyecto presentado por Piñera, asegurando que sólo debieron hacerse indicaciones a dicha iniciativa y no presentar algo totalmente nuevo. “Yo no sé si no escuchaba o no entendía, pero cuando le preguntamos por qué no se ingresó una indicación sustitutiva, y si derechamente era porque tenía la firma de Sebastián Piñera, se da vueltas y vueltas y la verdad es que no dice la verdad. (Él dijo) que la realidad es que hace tres años atrás no estaba con la urgencia que ahora amerita, pero en 2013 ya se indicaba que Chile era el país en donde más habían aumentado más la inmigración que el resto de los países de Sudamérica”, indicó a Emol la representante de Antofagasta.