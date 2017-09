El accidentado debut de Claudia Hidalgo en “Milf”

Por suerte no se noto en pantalla.

La actriz Claudia Hidalgo fue la designada para reemplazar a Maly Jorquiera en el panel del programa “Milf” de UCV-TV – quien se fue de prenatal el pasado viernes – y si bien la nueva integrante llegó con el mejor de los ánimos para debutar junto a Claudia Conserva y Yasmín Vásquez, sufrió un particular chascarro con su vestuario.

“En mi clóset hay pura ropa negra, tuve que buscar el trajecito azul que me puse”, confesó Claudia en conversación con La Cuarta, agregando, “En el programa sí, pero como tuve que buscar esta tenida que no fuera negra, me puse el trajecito azul y tenía un cierre roto, hasta me atrasé”.

La nueva panelista debió recurrir a su costurero, ” Llevé hilo azul y aguja y tuve que coserlo al cuerpo, entonces no pude ir al baño en todo el programa, y con el tazón gigante de “MILF”, tuve que estar aguantando el pipí, jajá, no podía bajarme el traje. Estuve todo el rato con el poto apretado”, sentenció entre risas.

Pero que a pesar del impasse está feliz con este desafío laboral, “El programa es tan relajado, es como ir a carretear con las amigas. Es complicado estar en el lugar de Maly, ella tenía conquistado al público, pero se da que ella quería que yo fuera la reemplazante”.