[VIDEO] El método que utiliza Lavín para relajarse en la municipalidad de Las Condes

El ex ministro y actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, tiene claro que su labor no es color de rosas por eso en su oficina del municipio guarda un gran secreto para relajarse. Cuando busca desligarse por algunos minutos del trabajo aunque no lo creas canta Karaoke.

En una nota de Chilevisión Noticias donde se mostraba el otro lado de las autoridades, se pudo ver al edil divirtiéndose junto a sus colaboradores.

“Es entretenido, yo tengo hijas que cantan de verdad muy bien y entonces en las reuniones familiares sobretodo en el verano cuando vamos al campo todo termina con un karaoke, entonces uno empieza como tímidamente y termina sin casi querer soltar el micrófono”, comentó.

A su vez confesó que “me gusta cantar, me gusta la música latina, medio cebolla”. Cabe mencionar, que el alcalde se ha convertido en un activo usuario de Twitter dando en varias oportunidades ha emplazado a Enel y contesta a las interrogantes de sus seguidores.