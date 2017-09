La mamá de Arturo Vidal se aburrió de las críticas y salió a defender a su hijo

A Jacqueline Pardo no le extrañaron las declaraciones de su hijo, quien habló de retirarse de la selección. “Hay gente que es muy dura y tiene mala memoria”.

Tras la dura caída ante Bolivia, los dardos contra el ‘Rey’ Arturo no pararon… Criticas que incluso provocaron que el crack de ‘La Roja’ hablara de que estos son sus últimos partidos vistiendo la camiseta de la selección.

La situación encendió las alarmas en los fanáticos chilenos, que no pueden imaginar al equipo sin el extraordinario talento del jugador del Bayern Múnich. Y aunque algunos se sorprendieron ante sus dichos, su madre no estuvo dentro de ellos.

“Él está dolido, es obvio que piense así. Ha dado su vida por la Selección, se ha esforzado siempre, y quizás dijo eso porque todavía tiene pena, angustia y rabia”, dijo en una entrevista con ‘Las Últimas Noticias’, Jacqueline Pardo. “A mí me gustaría verlo siempre defendiendo a su país, pero también entiendo que esté cansado de darlo todo”, dijo la madre del mediocampista.

Si bien afirmó que su hijo es un hombre muy fuerte mentalmente, esto lo ha afectado. “Hay gente que es muy dura y tiene mala memoria. Imagínese que él ha dejado a su familia, a sus hijos, a su esposa, y hace poco dejó a su bebé recién nacido para irse a jugar la Copa Confederaciones. Ahora nuevamente tiene que ir y volver para hacer viajes largos, que con los años agotan… Si es por el partido nada que decir, él lo deja todo en la cancha, contra Bolivia corrió mucho y sabe muy bien cuando juega bien o mal. Es una persona inteligente, pero hay gente que se pasa de la raya”, dijo indignada.

La madre del ex jugador del cacique, dijo que “la gente que lo quiere es mucha más de la que no lo quiere” y que antes se vivía siempre con el recuerdo del Mundial 62. “Era la única cosa que sacaban a colación, pero los chicos han ganado cosas importantes, ganaron la Copa América dos veces, fueron dos veces al Mundial, y ahora los niños de tres años tienen el ejemplo de que se puede ganar. Eso es gracias a ellos, porque cambiaron la mentalidad”.

Finalmente, y respecto a la polémica del casino, señaló que él no tiene por qué pagar lo que hagan los amigos. “Él aclaró el tema, pero le siguieron diciendo cosas que no corresponden. Por eso cuando lo veo triste también me da pena y sólo quiero que esté bien y tranquilo. Él ya quedó en la historia, y nadie va a borrar todo lo que ha hecho por su país”.