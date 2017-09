Gary Medel y opción de Jaime Valdés en la Selección: “No es el recambio, tiene 37 años”

El Pitbull no tuvo pelos en la lengua.

Gary Medel se fue del país luego de ser uno de los pocos rescatables en la doble fecha de Eliminatorias donde Chile cayó ante Paraguay y Bolivia, pero antes de irse se refirió en duros términos a Jaime Valdés y su opción en la Roja.

Todo esto, luego que la marca de ropa del jugador de Colo Colo, “C1K”, que pidió el recambio en la Roja con Pajarito y Matías Fernández.

“A veces las críticas vienen de forma muy indirecta, como la de Cac1ke, que creo que es de Valdés. No creo que sea la forma, porque está pidiendo un recambio y él tiene 37 años, poniendo una foto suya. No creo que él sea el recambio”, comenzó.

Pero no se quedó ahí y lo ‘hizo pedazos’, diciendo que “la vez que vino Valdés a la selección no duró un entrenamiento por la carga física, cuando estuvo Sampaoli, creo. El no viene al caso con nosotros”.

Finalmente, Medel expresó que “por Matías (Fernández), si ha estado con nosotros, hizo un proceso y es un jugador importante”.