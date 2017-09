El método de Vivi Rodrigues para bajar de peso en sólo 21 días

La bailarina quiere bajar cuatro kilos.

Está decidida. Y es que Vivi Rodrigues tiene toda su mente puesta en lograr recuperar su cuerpo luego de su segundo embarazo. La bailarina pesa 57 kilos y quiere llegar a los 53, poniéndose como meta 21 días.

Así lo reveló LUN, indicando que una de las cosas del plan es dejar el azúcar y los carbohidratos. “Aunque no he tenido hambre, sí me he sentido mareada. Se debe a que endulzaba mis comidas y el café con miel… ahora lo dejé por completo”.

Pero no solo ha cambiado su alimentación, también ha comenzado con una intensa rutina de ejercicios que cosiste en entrenar todos los días. “Una vez por semana running, dos veces a la semana me toca nadar, dos veces baile y dos veces entrenamiento funcional”, indicó.

Para finalizar, precisó que no está acomplejada por su peso, “pero a pesar de que siempre me cuido con la dieta y hago harto ejercicio, estos 4 kilos han sido imposibles de bajar después del nacimiento de mis dos hijas. Estoy en una etapa donde quiero volver a entrenar duro para recuperar mi figura y ser mi mejor versión física y espiritualmente”.