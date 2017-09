Guillier solicitó una auditoría al Comité de Auditoría Parlamentaria tras polémica por informes

Pese a que ya entregó su versión de los hechos.

El senador por Antofagasta y candidato presidencial, Alejandro Guillier, le solicitó al comité de auditoría parlamentaria que inicie una auditoría de todas las asesorías externas que ha contratado desde que comenzó su período.

Esto a raíz de los cuestionamientos por informes que fueron pagados con recursos del Congreso y que fueron un copy-paste de información que se encuentra en el sitio web de la Cámara Alta y a lo que todos pueden acceder de manera gratuita.

“No tengo nada que esconder. Por eso, he solicitado una auditoría integral a las asesorías externas que he contratado”, afirmó el aspirante a La Moneda.

En su solicitud Guillier sostiene que “agradeceré que dicha auditoría sea realizada con la debida prontitud y que sus resultados sean informados a la Comisión de Ética y Transparencia de nuestra Corporación”. Además, enfatizó que se encuentra disponible para colaborar en todo lo que pueda ser requerido.

El senador explicó que dichos informes habían sido solicitados por él con el objetivo de conocer lo que sucedía en las comisiones a las que no asistía.

No tengo nada que esconder. Por eso, he solicitado una auditoría integral a las asesorías externas que he contratado pic.twitter.com/yToY7GtS9t

— Alejandro Guillier (@guillier) September 6, 2017