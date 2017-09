José Antonio Kast anuncia que donará su dieta parlamentaria a fundaciones por no poder cumplir asistencia completa en el Congreso

Ya se ha puesto en contacto con algunas fundaciones.

El candidato presidencial independiente, diputado José Antonio Kast, anunció que donará su dieta parlamentaria a diez fundaciones con fines sociales, al no poder cumplir con asistencia completa durante los próximos meses al Congreso Nacional, producto de su candidatura presidencial.

“Teniendo conciencia de que no voy a poder cumplir con la asistencia completa al parlamento, y que uno no alcanza a realizar ambas tareas de buena forma, como candidato y como diputado, he decidido que mi dieta, lo que quede después de que se me apliquen las multas por no asistencia, las donaré a 10 instituciones mes a mes”, señaló Kast.

Agregando que “Como una señal de probidad, he decidido renunciar a mi sueldo como parlamentario y para hacerlo, voy a donar el saldo de lo que recibo (descontadas las multas por inasistencia) en los meses de septiembre, octubre y noviembre, a varias fundaciones sociales. Asimismo, como una medida de transparencia, vamos a publicar dichos aportes, para que quede claro que el compromiso se cumplió”.

Kast afirmó que “entre las Fundaciones que he contactado esta Novo Milenio, que ayuda a indigentes en Concepción; el Encuentro, en Valdivia, que apoya a mujeres embarazadas; Pura Vida, que construirá hogares para niños en riesgo social de Puerto Montt; Paternitas, que apoya a quienes están privados de libertad; Fundación Luz, que educa y capacita a la población ciega y de baja visión, la Corporación Emilia y otras más que publicaremos en nuestro sitio web”.

El parlamentario explicó que “son alrededor de 5.000.000 de pesos, por mes, que distribuiremos. Hacemos un llamado a que los otros candidatos que reciben aportes del Estado que hagan un gesto similar. Esto me pareció razonable al no poder cumplir a cabalidad mis funciones en la Cámara de Diputados”.

Finalmente, manifestó que “yo respaldé un proyecto de ley para quien es candidato presidencial y es legislador, tenga que dejar su función como parlamentario y estuve en contra del aumento de parlamentarios. Junto a este tipo de medidas es lo que tenemos que hacer para transparentar la política”.