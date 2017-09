Proyecto de Ley de Migración: Diputada Núñez sostiene que al parecer lo único que molestaba de la iniciativa de 2013 es la firma del ex Presidente Piñera

Afirmó que ya se perdieron tres años y medio.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura la diputada de RN, Paulina Núñez, se refirió a la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, sobre la política de migración en el país.

El secretario de Estado afirmó que “No cabe criticar la institución, es bueno hacer buen uso de ella. Sigo creyendo que la Cámara y nuestro Congreso son un lujo para Chile y, por lo tanto, en lo que yo no pudiera haber estado a la altura, ruego me perdonen”.

Consultada por esto la parlamentaria manifestó que “yo creo que habla de una irresponsabilidad total, porque no está informado. Yo ayer (martes) parto preguntando si durante este año y 3 meses que lleva en el ejercicio de su cargo y ya casi cuatro años que se constituyó el consejo de política migratoria había convocado o no, y me dice muy suelto de cuerpo que no lo habían convocado nunca que solamente se había constituido”.

Agregando que “yo hago una pregunta aclaratoria. ¿Entones me va a decir que ni siquiera se convocó al consejo para ingresar el proyecto de ley que ya tenemos en la comisión de gobierno de la Cámara de Diputados? Y me responde que no”.

Núñez, sostuvo que tras comparar el proyecto con el del año 2013 se perdieron tres años y medio. “Es un proyecto muy similar, que incluso tiene los mismos títulos, y que bastaba con hacer indicaciones y todas las modificaciones que estimaran pertinentes, pero vía modificaciones e incluso una indicación sustitutiva (…) Parece que lo único que les molestaba era que estuviera la firma de Sebastián Piñera”, indicó.

Por otra parte, espera que se discuta en los tiempos que se debe, pero afirma que el proyecto va a terminar aprobándose en la próxima administración.

Finalmente, se mostró dispuesta a que la iniciativa avance con la mayor rigurosidad durante estos seis meses, pero insistió que ya se perdieron más de tres años.