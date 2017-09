Mario Carrera sobre los dichos de Guillier de los fiscales: “Si desconoce esas materias, qué ocurre con otras que son más importantes”

Se refirió a la los supuestos incentivos económicos como algo perverso

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, Mario Carrera, vicepresidente de los fiscales, se refirió a los dichos del candidato presidencial Alejandro Guillier sobre el Ministerio Público, quien aseguró: “los delincuentes saben cómo actúan los fiscales, que tiran los casos sin investigar. ¿Por qué? Porque no es un buen bono cuando es un delito chico; ellos ganan bono cuando son grandes crímenes, de alta connotación”.

Mediante un comunicado público la fiscalía lamentó dichas declaraciones. Por su parte, Carrera aseguró que fue un ataque gratuito, con desconocimiento sobre la materia y que le parece muy preocupante viniendo de alguien como él, un senador y candidato a la presidencia. Asimismo, aseguró: “Si desconoce esas materias, qué ocurre con otras que son más importantes en el qué hacer del ministerio y la labor de la fiscalia”.

Carrera reiteró que, mas allá de la polémica, la fiscalía le hizo al candidato una invitación para que, si tiene una duda sobre el trabajo que se realiza allí o sobre cómo funciona la institución, se acerque. “Los fiscales no reciben bono por causa terminada, ni tampoco por el tipo de término de la causa. Esto ha sido una cuestión que en alguna oportunidad se trató o se ha deslizado por algunas personas, en el sentido de plantear que según el número de condenas se premia a los fiscales, según el tipo de término se premia a los fiscales, etc. Pero eso no puede ser así porque uno no puede, digamos, una causa definirla o presionar a un fiscal para que actúe de determinada manera por un incentivo. Eso es absolutamente perservo”.

“Imagínense si fuera un bono por condena. Claro, el incentivo de los fiscales cuál sería, que una causa, efectivamente, se indexara contra viento y marea condenar a una persona y eso no corresponde, las causas tienen, efectivamente, su mérito. Si fuera por cerrar causas, claro, eso no resiste ningún análisis”, explicó.

Sobre los incentivos que podrían tener como institución pública el vicepresidente de los fiscales aclaro: “Nosotros tenemos un tema distinto, una vez al año se definen metas para el año siguiente, pero son metas que tienen que ver, exclusivamente, con la gestión. Con temas, digamos, de ir mejorando en las materias de gestión, no en el orden jurídico, porque a eso los fiscales nos hemos opuesto siempre, no corresponde y sería, absolutamente, perverso. Las causas tienen que durar lo que tienen que durar y tienen que tener el mérito que el mérito de las mismas se reconozca. Ahora una vez al año, efectivamente, se definen metas para el año siguiente. Si se cumplen o no, eso no audita una entidad externa a la institución y si se cumplen se comunica a la dirección de presupuesto y se paga en el mes de marzo un bono para toda la institución”.

Como ejemplo del tipo de metas mencionó la comunicación con las víctimas, que se tomen declaraciones en un plazo determinado y que incluso, forman parte de ellas unas encuestas de satisfacción a las víctimas y eso genera un porcentaje.