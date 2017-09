José Antonio Kast enciende el debate en las redes sociales con su postura en temas valóricos

El candidato a la presidencia fue invitado al programa de Chilevisión ‘Aquí Está Chile’, donde los temas valóricos marcaron su participación…

“Soy defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, comenzó diciendo José Antonio Kast cuando le preguntaron respecto a su posición sobre el aborto. Es que en su visita al programa de Chilevisión, ‘Aquí Está Chile’, el candidato presidencial fue consultado ampliamente respecto a su visión sobre temas valóricos que han marcado el debate público.

Despenalización del aborto

“El líquido amniótico que nutría y protegía mi guaguita de los golpes externos se drenó completamente. Estuve hospitalizada 50 días esperando a que mi hijo muriera, y pedí, en reiteradas ocasiones, que ese embarazo se interrumpiera, por el sufrimiento por el que estaba pasando y por ser obligada a mantener en mi vientre vivo a un hijo que estaba siendo constantemente aplastaado por las paredes de mi útero. Que nació muerto, pesando 450 gramos, y completamente malformado. Siendo usted un defensor de la vida, y de la vida del que está por nacer ¿cuál es el argumento para derogar una ley que podría evitar el sufrimiento de las madres que se ven condenadas a esperar a que su hijo muera, y de esos hijos que tienen una vida intrauterina terrible, y que sólo nacen para poder morir?”, le dijo Sol Garcés, una joven de 24 años al candidato.

“Yo creo que la mujer es víctima del aborto igual que el niño”, dijo el aspirante a La Moneda, asegurando que lo que a él sí le interesa es que “cuando haya personas que practiquen abortos, tengan una sanción penal. (…) Esto no era una ley de aborto en tres causales, sino que una ley de aborto abierto”.

Ante eso, la periodista Matilde Burgos le preguntó si él no considera que cuando hay un enzañamiento terapéutico, el niño no se expone a un sufrimiento. “¿Ese niño no tiene derecho a morir dignamente sin sufrir?”, le dijo el rostro de CNN. “¿Sabes cómo es un aborto? es digno que te tomen del cerebro y te lo revienten. Porque así es un aborto. Yo creo que es durísimo”, le respondió tajante.

Derechos humanos

Otro de las declaraciones que encendió el debate fue cuando José Antonio Kast afirmó que Jaime Guzmán y la dictadura de Augusto Pinochet “hicieron muchas cosas por los derechos humanos”.

En el espacio, que terminó transformándose en trending topic en Twitter, el candidato independiente dijo que el abogado fundador de la UDI “hizo mucho, tanto en las leyes que dictó, como en las personas con las cuales trató”. Además, recalcó que al hablar de derechos humanos se suele reducir el tema a un sólo aspecto. “Cuando habló de la calidad en la educación, de mejorar la salud, cuando hablo de mejorar la economía, también estoy viendo como resguardo la calidad de vida de las personas. Y eso también son derechos humanos positivos”, afirmó.

Los que apoyan el aborto justificando que eran leyes arcaicas y que miremos adelante, son los mismos que conmemoran el 11S #AquiEstaChile — Ricardo Veloso B (@ricardoalexisvb) September 7, 2017

Huy que choro la mujer de Kast 9 hijos !! En contra del aborto!! #AquiEstaChile — Hurrem!! (@lourdesoledadm1) September 7, 2017

Resumiendo: Kast quiere derogar la ley de inclusión y aborto 3 causales, quiere reponer el copago y respalda a la dictadura #AquiEstaChile — Josef K (@Kafkava) September 7, 2017

Yo tengo diferencias con @joseantoniokast, yo creo que el aborto es un asesinato y por ende madre y medico cometen el crimen. #AquiEstaChile — Felipe Abalos (@abalosfelipe) September 7, 2017

#AquiEstaChile en que época vive kast? prefiere que a los aborto se les trate como apendicitis en clínicas privadas — matias (@_Nilfheim_) September 7, 2017

#AquiEstaChile no soy Kast, pero en el tema del aborto la periodista no ha podido pillarlo. periodistas pencas — Johan Osorio Soza (@osorio_soza) September 7, 2017

#AquiEstaChile que @joseantoniokast diga que la dictadura hizo cosas “positivas” x los DDHH lo encuentro sumamente violento — Fabian Ahumada Muñoz (@fahumadam) September 7, 2017

#AquiEstaChile que @joseantoniokast diga que la dictadura hizo cosas “positivas” x los DDHH lo encuentro sumamente violento — Fabian Ahumada Muñoz (@fahumadam) September 7, 2017

#AquiEstaChile En que país habrá vivido durante la dictadura Kast que dice que se defendieron los derechos humanos por la dictadura. — marcos bellido (@marcosbellido1) September 7, 2017