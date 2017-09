Dan a conocer detalles de la situación de Ignacio Lastra a una semana de su accidente

A seguir confiando en su recuperación.

La mañana de este jueves el español Abraham García visitó el set del matinal de Canal 13, “Bienvenidos”; para hablar del proceso de recuperación de Ignacio Lastra y Julia Fernández, sus amigos y ex compañeros de “Doble Tentación”, que protagonizaron un terrible accidente automovilístico el pasado 31 de agosto en Providencia.

“La familia está dolida, imagínate la hermana. Desde el primer día no se ha movido de la clínica. Recuerdo que una vez en la operación Ignacio estaba súper mal y salieron para afuera a decirnos que tenía un paro cardíaco y bueno, que las posibilidades de vida eran de un 5%. Imagínate la pobre hermana. Yo no se lo deseo a nadie lo que está pasando”, sinceró el joven a Martín Cárcamo y el panel de Canal 13.

Respecto a la filtración de la fotografía de Ignacio que salió desde la clínica, Abraham fue claro en sentenciar que la familia siente, “Indignación, rabia, impotencia. Toda la familia tiene que tragarse este tipo de cosas. Esto no va a quedar así, esto se va a denunciar. Nosotros no queremos tampoco echarle toda la culpa a la clínica, porque obviamente hay mucha gente profesional que sí está haciendo bien su trabajo, pero hay gente que en esa clínica no se les puede llamar ni personas. Para mí es algo inhumano”.

Finalmente sobre la actual situación de salud de Ignacio reveló, “Desgraciadamente está en riesgo vital, gracias a Dios estable, pero están haciéndole los injertos de piel y no sabemos cómo su cuerpo pueda reaccionar a este tema. Entonces es una incertidumbre, no sabemos cómo va a ir día tras día”.