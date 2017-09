El giro en la historia que promete “Verdades Ocultas” de la mano de llamativa contratación

¿Qué te parece?

Apenas se acaba de saber en “Verdades Ocultas”; la teleserie de la tarde de Mega que las dos hijas de “Laura” (Marcela Medel) son sobrinas de “Rodolfo Mackenna” (Osvaldo Silva), pues ambas son hijas de “Pedro Mackenna”; el hombre de este empresario. Y ahora acaba de salir a la luz pública que su personaje prontamente irrumpirá en la historia, y será protagonizado – nada más ni nada menos – que por Julio Milostich, el inolvidable “Señor de la Querencia”.

“Si me llaman es porque algo de villano tiene el personaje. Pedro llegará tranquilamente, después se verán sus intenciones”, señaló el actor por este rol en conversación al diario La Hora, donde agregó, “Me gusta dejar la embarrá en las teleseries. Me interesa que sea un rol con desarrollo, que se mantenga en el tiempo, que tenga distintas lecturas. Este personaje no es un picadillo, es un asado. Llego a destapar varias verdades. Se derrumbarán teorías, nacerán otras nuevas. A muchos se les caerán las máscaras”.