Destacada actriz deja TVN tras 14 años de trabajo y se suma a nueva apuesta nocturna de Mega

“Versus”; “16”; “Los Treinta”; “El amor lo manejo yo”; “Separados”; “Alguien te mira”; “No abras la puerta” y “La Colombiana”, son parte de algunas de las teleseries que la actriz Luz Valdivieso participó en TVN. Pero tras 14 años en esa área dramática, la actriz tomó una drástica decisión: fichó para ser parte de la nueva producción nocturna de Mega.

“Mi contrato con TVN se acabó a mediados de año y yo sabía de hace tiempo que la Quena Rencoret me quería en Mega porque, por cosas de la vida, el productor general con el que negocié ahora era el mismo con que negocié mi último contrato en TVN”, sentenció Luz en conversación con Fotech.cl.

Agregando, “yo sabía que había interés en trabajar conmigo y la verdad es que, a pesar de que me da mucha pena porque han sido años preciosos los que he vivido en TVN, mi jefa es la Quena. A ella le debo gran parte de mi carrera, grandes personajes que ella me ha dado, muchos años de trabajo juntas. Entonces, siempre he sentido que mi fidelidad es con ella y no podía irme antes porque tenía contrato, pero siento que es una decisión que estaba bastante tomada”.

Finalmente Luz puntualiza, “me fui con sentimientos súper encontrados, pero con una decisión súper clara. Tengo mucha gente en TVN y la verdad es que uno trabaja para las personas y no para las instituciones”.