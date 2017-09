Leopoldo Pérez sostuvo que se analizará solicitar una comisión investigadora por situación del SENAMA

Existirían fichas incompletas.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el diputado, Leopoldo Pérez, se refirió a la información relacionada con la muerte de 31 adultos mayores en el último año en un centro del SENAMA en Puente Alto, sosteniendo que se podría estar en un caso similar a lo ocurrido con el SENAME.

Para el parlamentario esto ocurre por la ausencia de una política pública relacionada con el adulto mayor y donde si se habla con el director de SENAMA existe cero planteamientos de qué hacer con el envejecimiento.

“Cuando ocurre los fallecimientos, la primera persona el señor González frente a una supervisión de la seremi de Salud esta fundación o quienes administran en Puente Alto y así consta en los procesos de Fiscalía no reportaron el fallecimiento, lo informaron con desfase de fecha y eso dio origen además, a las presentaciones por parte de los familiares de las acusaciones de carácter penal”, comentó.

Pérez afirmó que “es tan grave el tema que no sólo las fichas no están, sino además fichas incompletas”. Con respecto a la Fundación Amsca quien administraba el centro durante los hechos sostuvo que no solamente operaría en la región Metropolitana sino en otros lugares del país.

A su juicio se trata de un hecho gravísimo porque se encuentran por sobre el promedio y donde se trata de las personas más vulnerables.

Finalmente, manifestó que este jueves se realizará una reunión para analizar si se solicita una comisión investigadora con el objetivo que la situación no se transforme en un SENAME II, debido a que plantea que pueden existir otras aristas.