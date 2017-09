Tonka Tomicic confesó la drástica decisión que tomó por “amor” a Parived

En conversación con ‘Revista Caras’, la conductora del ‘Bienvenidos’ confesó que se convirtió al judaísmo para poder contraer matrimonio.

Si bien siempre ha mantenido su vida privada lo más alejada de las cámaras y la prensa, en esta ocasión Tonka Tomicic hizo una excepción y se confesó en una sincera entrevista con la ‘Revista Caras’. Es que la conductora de ‘El Bienvenidos’ no sólo sorprendió mostrándose en la portada de la publicación con un osado rubio, también reveló lo jugada que ha sido en el amor.

“Soy afortunada de compartir lo cotidiano y lo extraordinario con un ser humano espectacular, sólido, inteligente, pero sobre todo conectado espiritualmente. Una luz única y misteriosa” partió diciendo la ex animadora del Festival de Viña sobre Marco Antonio Leiva. Hombre con quien contrajo matrimonio el año 2014 en una ceremonia judía, religión a la que ella tuvo que convertirse. “Sí, para casarme tuve que convertirme. Me convertí por amor. Pero no me siento de una religión. Me siento conectada a Dios”, señaló.