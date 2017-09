Tonka Tomicic sorprendió a todos con un atrevido cambio de look

La conductora del ‘Bienvenidos’ sorprendió en la última portada de la ‘Revista Caras’ luciendo un pelo rubio…

Una atrevida apuesta fue la que hizo Tonka Tomicic. Es que la animadora del ‘Bienvenidos’ demostró que no le teme a los cambios y dejó a todos con la boca abierta al lucir una cabellera rubia en la última portada de la ‘Revista Caras’.

La ex animadora del Festival de Viña, que nos ha tenido acostumbrados a verla con tonos castaños, ésta vez quiso jugar con su pelo, y se atrevió a innovar. “-A mi marido— Le encantó. ‘Te ves bella’, me dijo. (ríe). He tenido el pelo de todos los colores y creo que hay rubios y rubios. Este es cálido, miel y me encanta. Es la metamorfosis que se necesita para la primavera”, dijo en conversación con el medio.

De hecho, la rubia dijo que los hombres tienen debilidad por las rubias. “Siempre una rubia llama la atención. Ahora, lo importante es que esa atención se mantenga en el tiempo”, dijo el rostro de Canal 13; quien compartió su nueva imagen en su cuenta de Instagram.