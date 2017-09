Tonka Tomicic se la juega y cambió el color de su cabello ¡Así luce!

¿Te gusta cómo luce?

No lo pensó dos veces y lo hizo. Y es que Tonka Tomicic cumplió su palabra y se unió a la última tendencia del momento en temas capilares. hablamos del rubio, el que viene con más fuerza que nunca esta temporada.

La animadora del “bienvenidos” mostró su nueva apariencia a través de su cuenta de Instagram, al protagonizar la portada de una revista nacional. En las imágenes, luce una cabellera rubia miel.

En la instantánea, se puede ver a la ex reina del Festival luciendo orgullosa su nuevo look. No obstante, en las redes sociales generó opiniones encontradas entre sus seguidoras. “Te queda hermoso, Tonka”; “Te ves muy bien”; “Tonkita, te ves muy linda”; “No me gustó, te prefiero al natural”; “No me gusta como te queda”, fueron algunos de los comentarios.

#primaveramiel Una publicación compartida por Tonka (@tonkatomicicpetric) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 6:19 PDT