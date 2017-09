José García Ruminot aseguró que el Senado debe colaborar con la investigación por cuestionados informes

Sostuvo que las consideraciones jurídicas no es lo único que se debe tener en cuenta.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el senador e integrante de la comisión de Ética de la Cámara Alta, José García Ruminot, se refirió a las cuestionadas asesorías parlamentarias y la solicitud de información que hizo el Ministerio Público. Esto luego que se conociera que informes solicitados por Alejandro Guillier, y pagados por el Senado, fue un copy-paste.

“Yo creo que finalmente toda esta polémica le hace mucho daño al Senado, yo entiendo las consideraciones jurídicas que se están teniendo a la vista para pedirle al Ministerio Público que sea más preciso, que acote la petición de antecedentes. Las consideraciones jurídicas no es lo único que debemos tener presente en nuestras determinaciones”, indicó.

Agregando que “habiendo el Ministerio Público pedido los antecedentes al Senado tiene que colaborar con la investigación (…) Nadie entiende que dos altos órganos del Estado estén en esta disputa, la gente entiende que si se están pidiendo antecedentes, un organismo público como el Senado tiene que entregarlo”.

El senador indicó que cuando recién se conocieron las informaciones del copy-paste del informe entregado al senador Guillier y sale la Fiscalía a pedir los antecedentes, “a mí me pareció una medida irreflexiva, una medida bastante apresurada, pero el Ministerio Público tiene esas facultades, esas atribuciones. Yo entiendo también que es complejo porque si el Ministerio Público no lo hace rápidamente se le critica y por lo tanto, probablemente ellos le que quisieron es decir hagámoslo inmediatamente aun cuando probablemente no estaban los antecedentes como para solicitar que esto se extendiera a todo el Senado”.

También manifestó que el justo equilibrio de estos hechos es muy delicado, “no solo visto por el lado de los senadores sino también visto por las personas que prestan asesorías a la Corporación, y que son personas que hacen su trabajo súper bien y que sus informes corresponden a la verdad y la realidad, y que naturalmente ellos se sientes afectados”.

Finalmente, manifestó que el Senado no solamente tiene que pensar en antecedentes jurídicos sino que cuando ocurren situaciones como están lo que se hace es profundizar la crisis de confianza y credibilidad.