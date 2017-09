Manuel José Ossandón anticipa que Piñera tiene las mejores chances para ganar elecciones

El ex precandidato dio su opinión de las elecciones.

Para Manuel José Ossandón, los problemas internos de la Nueva Mayoría le significan una gran ventaja a Sebastián Piñera.

“En esta campaña las divisiones de la Nueva Mayoría y los errores que han cometido los candidatos de izquierda hacen que Piñera tenga muy buenas chances de ganar la mayoría absoluta en primera vuelta” dijo a El Mercurio.

Es por ello que para el ex alcalde de Puente Alto, Piñera simplemente no debe cometer errores, y así llegará a La Moneda. “No siente la necesidad de mejorar su mensaje y adecuarlo a lo que Chile necesita hoy. Basta que Piñera no cometa errores para ganar”.