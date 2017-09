Bachelet por el 11 de septiembre: “No voy a permitir que anhelo de justicia y reparación de miles de familias en Chile sea calificado como revanchismo”

Piñera tuvo una recepción distinta de los presentes.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a una nueva conmemoración del 11 de septiembre. Esto luego que fuera duramente criticada por la agenda valórica que ha llevado adelante en el Te Deum Evangélico de este domingo e incluso le gritaran asesina.

“He sido la primera en afirmar que el odio no puede ni debe conducir a Chile, y he actuado siempre en consecuencia. #11DeSeptiembre”, comenzó manifestando.

Para luego agregar que “Con esa misma claridad, no voy a permitir que anhelo de justicia y reparación de miles de familias en Chile sea calificado como revanchismo”. Para la Mandataria “Avanzar a una nueva fase en nuestra convivencia cívica requiere el compromiso de todos con la verdad de lo ocurrido tras el #11DeSeptiembre”.

Cabe mencionar, que Bachelet se retiró de la Catedral Evangélica este domingo apenas se comenzó a entonar el Himno Nacional y se subió de inmediato al vehículo que la trasladaba sin emitir declaraciones.

A las críticas a la Jefa de Estado se sumó que cuando fue nombrado el ex Presidente y actual candidato a La Moneda, Sebastián Piñera, lo ovacionaron.

