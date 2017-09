[VIDEO] Elecciones distrito 10: Jorge Alessandri planteó que haría si llega a la Cámara de Diputados

Anunció que le pedirá recursos a su hermano, el alcalde de Santiago, para financiar una parte de la campaña.

A más de dos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias la carrera para llegar a La Moneda y el Congreso ya comenzó, y los candidatos están desplegados por las comunas a las que buscan representar. El distrito 10 es uno de los más competitivos en la región Metropolitana por lo que el militante de la UDI, Jorge Alessandri, comenzó su campaña hace varios meses y tiene claro lo que haría si llega a la Cámara de Diputados.

En conversación con El Periscopio el hermano del alcalde de Santiago no solamente habló de la contingencia nacional sino también de cuál es su mejor picada en el distrito, y si prefiere Plaza Italia para arriba o para abajo.

Alessandri afirmó que será un parlamentario en terreno para estar con la gente y explicarles lo que hace un diputado. “En lo legislativo, primero echar a andar nuevamente la economía, que haya pega, que vuelva a haber crecimiento; segundo la seguridad; y tercero porque estamos en la comuna de Santiago en la migración, creo que es tremendamente importante asumir que es una realidad linda, buena, que viene para quedarse y que al mismo tiempo hay que ordenarla y legislar”, comentó.

Además, indicó que entre Giorgio Jackson y Alberto Mayol prefiere llegar al Congreso con este último, aunque enfatizó que los dos serían un aporte aunque no coincide en muchas cosas.

En cuanto a temas valóricos aseveró que está de acuerdo con que parejas del mismo sexo puedan adoptar. “Creo que tienen que tener derechos las parejas del mismo sexo, creo que tienen que tener regulados el tema patrimonial porque me parece muy importante, no sé si la palabra matrimonio es la que se busca, pero estoy de acuerdo con el Acuerdo de Unión Civil e incluso que puedan adoptar hijos porque me tocó ver la realidad del SENAME cuando trabajaba en el Gobierno de Piñera”, aseveró.

A juicio del candidato la mejor picada en el distrito es La Piojera donde aseguró que va por lo menos una vez al menos con su hermano (alcalde de Santiago) porque tienen el mejor terremoto, e incluso reveló que llevó a Mary Rose Mcgill.

Por otra parte, afirmó que prefiere Plaza Italia para abajo debido a que es donde fue concejal (Santiago), y ha trabajado gran parte de su vida en ese lugar.

Finalmente, manifestó que espera financiar su campaña en el período oficial con harto apoyo de sus amigos y familiares, y confesó que le pedirá un aporte a Felipe Alessandri.