Kast tras ser increpado por Denise Pascal: “La Moneda es de todos, no de unos pocos”

Afirmó que fue a un acto religioso.

A través de su cuenta de Twitter el diputado y candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, aseguró que “La Moneda es de todos, no de unos pocos. Recuperemos el país hacia el futuro, no homenajeando a quienes dividen desde el pasado”. Esto luego de ser increpado por su par del PS y sobrina de Salvador Allende, Denise Pascal, por asistir a la conmemoración de la muerte del ex Mandatario y de todos los funcionarios que perdieron la vida el 11 de septiembre de 1973.

La parlamentaria calificó como cínico a Kast por llegar a la ceremonia. “No acepto que la izquierda venga a dar clases de moral. Lo que ocurrió hace 44 años es producto de violencia política que ellos instalaron”, afirmó el aspirante al sillón presidencial.

Agregando que “El 11 de septiembre de 1973 no es una fecha más, es el momento en que Chile le dice al mundo que no quiere más miseria, que quiere libertad”. A su juicio “Sin verdad histórica no es posible recuperar nuestra identidad, y sin identidad no es posible recuperar nuestra Patria”.

El candidato aseguró que “Hoy fui a La Moneda a dar un testimonio político: no aceptaremos más que nos impongan su visión de la historia. Chile es de todos”.

Finalmente, manifestó que “Muchos me han preguntado por qué fui a la Moneda hoy. Fui a un acto religioso por Chile. Yo no homenajeo a figuras que dividen como Allende”.

