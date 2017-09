Mauricio Ortega por Nabila Rifo: “Todavía creo que ella se va a arrepentir y va a decir la verdad”

Afirmó que la quiere mucho.

Tras ser condenado a 18 años de prisión por la brutal agresión a Nabila Rifo, Mauricio Ortega, rompió el silencio desde la cárcel afirmando que es inocente de los hechos que se le acusaron y que va a luchar por sus hijos portándose bien al interior del penal.

En conversación con Informe Especial indicó que “nunca he golpeado a Nabila. Discutimos, como cualquier persona, pero jamás le he levantado la mano. Jamás le he pegado a Nabila, jamás, y ella lo sabe”, agregando que “discusiones siempre hubo, las que todos tienen como pareja”.

Ortega afirmó que “soy inocente. No hubo ninguna prueba (…) A Nabila no le tengo rabia, aún la quiero, la quiero mucho. Me duele lo que le hicieron. Quiero quedarme con la grabación cuando la escucho diciéndome que soy inocente”.

Pero eso no fue todo porque la ex pareja de la joven espera que “Nabila se diera cuenta, que dijera la verdad. Todavía creo que ella se va a arrepentir y va a decir la verdad. Yo sé que ella me quería como yo la quiero a ella. Cada noche pienso en eso”.

En un minuto sostuvo que le planteó a su defensa que por qué no investigaban y descartó que él hubiese limpiado la casa tras lo sucedido. En el capítulo de “Las dudas en el caso de Nabila Rifo”, también se mostraron que hay cosas que nunca se esclarecieron en las indagatorias o que no fueron puestas en los informes.