[VIDEO] El análisis de Fernando Villegas tras tenso Te Deum vivido por Bachelet

Aseguró que a las autoridades hay que respetarlas.

El Te Deum de las Iglesias Evangélicas desarrollado este domingo no pasó inadvertido, ya que estuvo marcado por las críticas a la agenda valórica que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ha llevado adelante. En la instancia, incluso le gritaron asesina y ella se retiró cuando recién comenzaba el Himno Nacional visiblemente molesta.

El conductor de Las Cosas por Su Nombre de Radio Agricultura, Fernando Villegas, sostuvo que “Hubo personas que deben haberse confabulado para eso que le gritaron toda clase de cosas a la Presidenta, le gritaron asesina, cosa que no corresponde. La gritería de ese tipo, un poco protegida por el anonimato de una multitud que está en un templo, no es de buen gusto yo creo”.

Agregando en su análisis que “Creo que a las autoridades hay que respetarlas, no por la persona sino por el cargo. Pero se ha instalado esta práctica en Chile que cualquiera se siente en condiciones de tirarle un jarro de agua a un ministro, escupir a un Presidente, gritarle asesino, que es un epíteto que se ha hecho casi popular en esto de los insultos. Eso no tiene aceptación y no corresponde”.

Aunque en relación a las críticas de los obispos de la Iglesia Evangélica a la agenda valórica manifestó que “ellos tienen todo el derecho, todo el derecho a expresar sus puntos de vista que son la identidad de la religión evangélica (…) Sería como surrealista que hubieran llevado a cabo una celebración de un Te Deum donde no se tocaran esos temas, donde se rezara en general o si pidiera bien para el país, no estamos en tiempo que esas cosas pasan, estamos en tiempos crispados”.

Villegas afirmó que “el conflicto político se ha intensificado con razón porque está tocando puntos esenciales y este conflicto, y las posiciones contrarias desbordan en todo escenario”.

Finalmente, manifestó que “Las iglesias tienen el derecho a hacer valer sus puntos de vista porque para eso existen, las iglesias son los que más fuerza deben hacer esto…”.