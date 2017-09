Pedro Lladser y su mujer viven compleja situación en EE.UU. por huracán Irma

Esperemos que pronto tenga noticias.

Hace unos meses el recordado modelo de “Venga Conmigo” de Canal 13, Pedro Lladser, se la jugó el todo por el todo, y junto a su amigo Raúl Álvarez invirtieron los ahorros de su vida – alrededor de 300 millones de pesos – y abrieron la pastelería “La Gauchita” en pleno Key Biscayne, a unos 300 metros de la costa, en Estados Unidos. Negocio que podría irse a la quiebra tras el paso del Huracán Irma.

“A mi departamento no le creo que le haya pasado mucho porque vivo en un tercer piso, pero mi fábrica (de pasteles) está en un primer piso y hasta ahora no sé cómo quedó”, dijo Pedro en conversación con LUN, señalando que todavía no puede volver a la zona por dónde pasó el huracán.

“Es bastante probable que esté inundada y si eso pasó pierdo todo. Con mi socio (Raúl Álvarez) no teníamos seguro contra huracanes porque es carísimo. Las máquinas más caras las sacamos y las llevamos a una bodega en El Doral, pero tampoco sé cómo está la bodega”, lamenta el ex modelo, y destaca, “Están todos los ahorros de años puestos ahí. Afortunadamente, lo mío en Chile sigue funcionando y no es que quede en la calle. No sé si volveríamos a Chile o nos quedaríamos acá. Ya no me queda más plata para seguir invirtiendo porque acá todo es muy caro”.