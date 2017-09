[VIDEO] Alberto Espina respecto a Comisión Valech I: “Me parece un profundo y grave error revelar datos”

El Senador de Renovación Nacional comentó el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet respecto al proyecto que levanta el secreto sobre los antecedentes aportados por dicha Comisión.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva, el senador Alberto Espina tuvo palabras para uno de los anuncios de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, respecto a revelar ciertos datos de la Comisión Valech I para que sean tomados por los Tribunales de Justicia.

Sobre el anuncio, Espina partió comentando que: “Las violaciones a los derechos humanos son hechos absolutamente condenables, que requieren del repudio de todos. Nada se justifica lo que pasó y es una cosa de principios. En Venezuela, Cuba o en cualquier parte del mundo deben ser condenadas“.

“Cuando se constituye la Comisión Valech I, la idea era dar compensaciones, las que no reparan el daño. Esas personas iban a dar sus testimonios en reserva y me parece un profundo y grave error revelar datos. Pasar de 50 a 14 años de revelar los documentos es tremendo error. El estadio infringe por ley el compromiso que se hizo“, agregó el senador de Renovación Nacional.

Sobre la idea de que dicha propuesta de Bachelet buscaría “politizar” de cara a las próximas elecciones presidenciales, Espina comentó: “que no se sepa la verdad es un drama, creo sinceramente que un pariente que tiene un detenidos desaparecido es muy malo, muy dañino que no sepa lo que pasó con sus familiares. El problema es que siempre hay un sector de la izquierda que busca el no conseguir la unión y se aprovecha de estas fechas para que sean de división y no de unión, nos transforman en enemigos y no en adversarios“.

Al finalizar, Espina relacionó el anuncio de Bachelet con el cierre del penal Punta Peuco: “ella lleva 3 años en el Gobierno y si tenia algún interés en cerrar la cárcel lo podría haberlo hecho antes. Cuando le pones suma urgencia a un proyecto es porque quieres pasar la aplanadora. El hecho de querer cerrar la cárcel tiene un carácter derechamente de venganza“.

