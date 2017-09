Referentes de Colo Colo defienden a Gonzalo Jara de las críticas azules

Tanto Leonel Herrera como Juan Carlos Peralta creen que la experiencia del defensor azul pueden pasar la cuenta en la final del camino a Rusia 2018.

La última doble fecha clasificatoria para definir los cupos al próximo Mundial de Rusia 2018 se acerca a pasos agigantados y el nivel de Gonzalo Jara preocupa en La Roja.

Pasa que el defensor de la Universidad de Chile está en el ojo del huracán por parte de los fanáticos azules por sus bajas actuaciones, lo que para Leonel Herrera no es justificación de sacarlo de la titularidad en la Selección Chilena: “atrás no han andado tan mal; han sido parejos. Se conocen hace muchos años, pueden tener fallas, desinteligencias, pero son cosas normales que pasan en todos los partidos. En este tipo de partido la experiencia te hace remontar“, sostuvo el ex Colo Colo 73′.

“Paulo Díaz juega muy bien, a futuro hay que darle la posibilidad, pero ahora deben jugar (Gonzalo) Jara y (Gary) Medel, por su experiencia“, agregó Juan Carlos Peralta, campeón de América con los albos en 1991 en conversación con El Mercurio.

Al finalizar, otra de las preocupaciones en Juan Pinto Durán es la baja de Jean Beausejour por acumulación de tarjetas amarillas. Eugenio Mena sería el indicado para tomar el puesto: “no hay otro. Estuvo en un Mundial, en dos copas América, juega en Brasil. Es el más indicado“, aseveró Héctor “Ligua” Puebla.