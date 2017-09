Fidel Espinoza reitera el llamado a que los senadores entreguen la información solicitada por la Fiscalía

Los diputados compraron un software para detectar plagios.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, se refirió a la solicitud que le hizo el Ministerio Público al Senado en relación a las asesorías externas. Esto luego que hiciera un llamado a los senadores a que entreguen toda la información, poniendo como ejemplo que ellos la proporcionaron.

“Estoy planteando que hay una interpretación que es distinta ante una situación que tiene características más o menos similares (…) Nosotros creemos que los organismos del Estado debemos someternos a ese precepto que es básico, y la ciudadanía hoy espera que entreguemos todo cuando se nos solicite y eso es lo que hemos hecho nosotros basado en un estudio de derecho que lamentablemente por lo que tengo entendido el Senado no lo hizo”, comentó.

Además, reconoció que cuando en la Cámara Baja recibieron el requerimiento de la Fiscalía también existían dos posiciones por lo que contrataron un estudio en derecho y se comprometieron a respetar el resultado.

“Y ese estudio en derecho confirmó la tesis de que había que entregar toda la información basada en la Ley de Transparencia, porque no se trataba de informes secretos. Estos informes quedan liberados públicamente 30 días después de haberse entregado y por lo tanto, al no ser documentos secretos nosotros no teníamos ningún hecho que impidiese entregarle estos antecedentes al Ministerio Público como corresponde”, aseveró.

En relación a los dichos del senador, Hernán Larraín, quien manifestó que no los pueden involucrar a todos en la situación, Espinoza afirmó “con el mayor de los respetos que yo le tengo al senador, aclararle que si es tan así su precepto de la transparencia que entregue todos sus informes, porque cuando uno tiene plena claridad como lo ha hecho el senador Guillier, que ha dicho revísenme todo lo que quieren (…) Yo diría que no hay ningún impedimento para que el senador Larraín entregue todos sus informes de estos años”.

Asimismo, se mostró convencido que se trata de hechos aislados y que más de un 90% de los parlamentarios tienen un buen uso de las asesorías parlamentarias.

Finalmente, manifestó que como Cámara Baja ha sido drástica en estos casos y contrataron un software que les permite detectar si existe algún plagio.