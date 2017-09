Karen Paola reveló episodios críticos de Luli al interior de ‘Amor a Prueba’

La ex reina del Festival de Viña se encuentra internada una clínica, despertando preocupación por su estabilidad emocional…

Desde hace días que Nicole Moreno se encuentra en el centro de la polémica… Esto luego de que se retirara intempestivamente del ‘Bienvenidos’, cuando una pregunta suya para Pedro Engel despertó la risa burlesca de Francisca Merino.

Sin embargo no fue lo único, ya que también cortó un despacho con ‘Intrusos’ y realizó una serie de videos a través de su cuenta de Instagram, donde lanzaba duras críticas a quienes cuestionaban su estabilidad emocional. Incluso, en uno de ellos, se veía cómo discutía con su madre, quien intentaba quitarle el teléfono para que dejara de hacer ese tipo de registros.

Por supuesto, luego de que se confirmara que se encuentra internada en una clínica capitalina tras una nueva descompensación, los rumores respecto a su estado de salud se encendieron nuevamente. De hecho, en el ‘Muy Buenos Días’, Karen Paola desclasificó episodios críticos y desconocidos de Luli al interior de ‘Amor a Prueba’.

“Yo la vi en el reality y la Luli no estaba bien. Me tocó conversar con ella un montón de veces. O sea, ella hacía drama de cosas pequeñísimas. Un día quería ponerse una polera, porque estábamos haciendo un versus, y esa polera tenía que ponérsela con una ropa interior X, y no estaba. Y entonces empezó a gritar ‘¡y por qué no está esto!’. Yo le decía ‘Luli, ponte otra cosa’. ‘No, yo quiero esto y punto. No voy a salir así’”, dijo.

Es más, el rostro de TVN, que en ese entonces trabajaba como anfitriona del reality, desestimó las acusaciones que ha realizado la blonda en contra de sus ex compañeros. “Ella pensaba que en la noche le cortaban el pelo. Creía que la atacaban de manera silenciosa. Evidentemente esas cosas no pasaban. Estaba la producción pendiente, cámara grabando las 24 horas (…) Lo que sentí en ese minuto es que ella estaba muy vulnerable. Era una niña que no debería haber estado en un reality, por la presión que eso significa”.