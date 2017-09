Pamela Jiles y Carmen Hertz protagonizan encendido debate en Twitter por la Comisión Valech

Duro round entre la periodista y la abogada…

Duras recriminaciones se lanzaron la noche de este miércoles Carmen Hertz y Pamela Jiles a través de Twitter. Todo a propósito del proyecto que busca levantar el secreto sobre los antecedentes aportados a la Comisión Valech.

La abogada ha manifestado en más de una ocasión que no revelar los datos entregados por las víctimas es avalar la impunidad. “El secreto fue posterior a la denuncias hecha en Comisión Valech, las víctimas no fueron a un confesionario sino a realizar una denuncia”, dijo en la red social.

Sin embargo, a la periodista no le parecieron bien sus declaraciones, cuestionando a duramente a Hertz. “Desmiento a @Hugo_Gutierrez_ y @carmen_hertz. A mí y a TODAS las víctimas se nos aseguró la reserva de nuestros testimonios ante C.Valech”, dijo.

Palabras que no tardaron en tener una reacción de la candidata a diputada por el partido comunista. “Curioso que alguien te haya asegurado aquello, el secreto x 50 años fue establecido después, Ninguna víctima que yo conozca ha aseverado eso”, escribió; motivando una nueva respuesta del ex rostro de Chilevisión. “Aquí tienes una víctima que lo asevera. Es la verdad y no es éticamente lícito pasar x sobre la verdad con fines electorales”. Acusación ante la cual Carmen Hertz no se quedó callada. “Fines electorales? por favor sé más respetuosa, yo he deficado mi vida entera a luchar contra la impunidad, no a sacar partido de nada …”.