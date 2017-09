[AUDIO] ¡EXCLUSIVO! Nelson Acosta niega que tenga Alzheimer y regresará al fútbol

Vuelco en su situación.

El ambiente del fútbol chileno se conmovió luego de conocerse el diagnóstico de Nelson Acosta, ex DT de la Roja y uno de los entrenadores más exitosos del balompié nacional, pues se confirmó que padecía de Alzheimer.

Incluso, el campeón con Cobreloa y Unión Española habló con un par de medios nacionales donde relató su lucha, pero todo daría un fuerte vuelco desde este miércoles, cuando se conoció otro lado de la historia.

El mismísimo Acosta habló con Deportes en Agricultura y reveló que “yo no tengo nada. Dicen que tengo algunas cositas, pero yo no tengo nada y no me veo con ese problema, por eso estoy tranquilo y no me hago problema con nada”.

El ex entrenador de la Roja añadió que “el día de mañana tendré aguna enfermedad y punto, pero ahora me están haciendo un show”.

Finalmente avisó que “duele dejar el fútbol, pero estoy pensando que quizá deje el fútbol unos días o unos meses. Como no voy a sentir nada y estaré bien, puedo volver a dirigir sin problemas. Sólo pediré que no me llamen más los periodistas porque no responderé”.