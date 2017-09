El conflicto entre Colo Colo y la marca deportiva que lo viste por el sueldo de Jorge Valdivia

Los albos acusaron que Under Armour, no ha cumplido con su parte del trato de traer de regreso al “Mago”.

En Colo Colo siempre hay problemas, en especial cuando las cosas no andan bien. A los fracasos deportivos del último tiempo de la mano de Pablo Guede, ahora se sumó un nuevo capítulo con Jorge Valdivia.

Pasa que en el Estadio Monumental acusan que Under Armour, empresa que viste a los albos, no ha cumplido con pagar parte del sueldo del “Mago”: “estamos esperando que pongan el dinero que se comprometió a pagar por el fichaje de Jorge Valdivia, el cual hasta el momento no ha llegado. Esperamos que pongan ese dinero pronto, ya que ese fue el compromiso. Hasta ahora sólo Colo Colo ha puesto los recursos“, comentó a La Tercera Ricardo Lobos, gerente de administración y finanzas de ByN.

Pero la historia no termina ahí, pues en la concesionaria acusan que la empresa norteamericana envió cerca de ocho mil camisetas con el estampado 10 de Valdivia, las cuales no han logrado vender en el Monumental por lo que decidieron coordinar la venta con dos tiendas de retail, algo a lo que Under Armour se habría negado.

“Si no fuera por Colo colo, nadie conocería esta marca en Chile y ahora no quieren pagar. El pueblo colocolino tiene que saber esto. Les digo a estos señores americanos que con Colo Colo no se juega. Estamos muy molestos“, sostuvo Lobos.