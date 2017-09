[VIDEO] Una violenta pelea protagonizaron estudiantes y Carabineros en estación del Metro

Tres menores fueron formalizados.

Minutos de tensión se vivieron en la estación Plaza Egaña del Metro de Santiago cuando quienes se encontraban en el lugar presenciaron una violenta pelea entre personal de Carabineros y estudiantes. Todo habría comenzado porque los escolares se encontraban sentados en el piso del lugar.

En las imágenes se puede apreciar que uno de los uniformados se da vuelta y abalanza sobre uno de los estudiantes pegándole en el piso, lo que llevó a los usuarios a defender al menor de edad de la agresión.

“Veo al carabinero acercándose a mí, me embistió, me azotó contra la pared”, dijo uno de los escolares a Chilevisión Noticias, a lo que otro agregó “estaba descontrolado (el carabinero) lo agarró de la cabeza y se la estrelló contra la pared y ahí me dio rabia y le pegue”.

El menor agredido sostuvo que el uniformado lo agarró, lo tiró al piso y fue ahí donde le empezó a pegar “en la costilla, en la cabeza y en el cuello”. Cuatro estudiantes y tres carabineros protagonizaron el brutal episodio.

Pero según explicaron los escolares fueron los uniformados quienes se le acercaron y les dijeron “de dónde venían”, les ordenó que se pararan y de lo contrario los iban a sacar de la estación.

La mayor de Carabineros de la 60° Comisaría Metro, Mónica Herrera, afirmó que los jóvenes estaban sentados a la orilla de las vías por lo que se les solicitó su carnet de identidad e “inmediatamente vociferaron una cantidad de garabatos e insultos a Carabineros, y que ojalá que en el contexto del 11 de septiembre muchos Carabineros murieran. Fue una agresión inminente por parte de los jóvenes hacia Carabineros”.

Desde la Institución afirmaron que siguieron el protocolo de seguridad ya que se encontraban en el lugar de riesgo. Mientras que, se acusa que aseguran que uno de los uniformados estaba descontrolado.

Tres de los escolares fueron detenidos y formalizados por maltrato de obra a Carabineros, amenazas simples y por ocultar su identidad.