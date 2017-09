[FOTOS] Tributo floral a la princesa Diana ha causado el repudio de las redes sociales

La ‘princesa de corazones’ recibió un homenaje que fue calificado como “horrible” y un “insulto” a su memoria…

Nada de bien les fue a catorce voluntarios de Chesterfield. Es que en el marco del “well dressing”, actividad que se celebra anualmente, y que consiste en adornar con flores y materiales naturales los pozos del pueblo británico, decidieron homenajear a Diana de Gales.

Sin embargo el tributo, a 20 años de la muerte de la ‘princesa de corazones’, definitivamente no estuvo a la altura. El retrato floral, que fue compartido a través de las redes sociales por las propias autoridades locales, ha dado la vuelta al mundo y ha sido calificado como “horrible” y un “insulto” a la memoria de Diana.



Chesterfield’s Princess Diana floral tribute ridiculed “I live here and, let me tell you, I can feel its eyes on me, even now in my house” pic.twitter.com/pxCDgeHezD

