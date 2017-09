Rostro de MasterChef es víctima de millonario robo

En 14 millones fue avaluado el atraco que se desarrolló en la comuna de Las Condes…

Nada de bien lo está pasando Chris Carpentier… Es que lamentablemente el juez de ‘MasterChef’ se transformó en una nueva víctima de la delincuencia. Mientras se encontraba grabando unas cápsulas para un proyecto de su productora, fue asaltado por dos sujetos.

“El lunes a las 11 de la mañana estábamos grabando con dos cámaras, un dron, dolly y varias cosas caras cerca de la Clínica Las Condes, un sector donde hay mucha seguridad, y de repente se bajaron corriendo dos tipos de un auto gris. Care palo lo dejaron con intermitentes sobre la calle. Uno tira una chaqueta al suelo, el otro tapa las mochilas, ambos sacan las cosas y se suben al auto, que no tenía patente en la parte de atrás. Me imagino que habrán pasado dos minutos en total”, dijo en una extensa entrevista a ‘Las Últimas Noticias’.

De acuerdo a lo informado por el medio, se llevaron una cámara Blackmagic Micro, un cine monitor Blackmagic, lentes Optar Super 16 mm y una montura PL. Equipos profesionales que sumarían alrededor de 14 millones de pesos. “Son equipos que tienen número de serie, que no son fáciles de reducir porque el único que te los puede comprar es gente que trabaja en publicidad, cine o televisión. No es como vender una cámara de fotos”, dijo el rostro de Canal 13.

“Parece que nos habían estado mirando porque pasaron un par de veces antes”, señaló el cocinero; que no dudó en calificar lo que está pasando con la delincuencia como algo “espantoso. Imagínate que hace tres semanas a mi papá se le subieron tres tipos al auto y él prefirió chocar contra un muro para evitar el robo. Salieron arrancando (…) El problema es la impunidad. Si hubiésemos hecho una detención ciudadana y se los llevan, ni siquiera les hubiera tocado prisión preventiva. No teníamos nada que hacer. Fuimos a la PDI y he hablado con varios rostros amigos míos que han puesto el afiche en sus redes sociales. La única forma de recuperarlos es con la ayuda de gente que está en este medio”, dijo resignado.