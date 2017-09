Así fue el celoso regreso de Karol Lucero a las pantallas de “Mucho Gusto” tras sus vacaciones

Ay, estos tortolitos…

La mañana de este jueves Karol Lucero reapareció en las pantallas de “Mucho Gusto” de Mega, tras estar por dos meses de vacaciones en Irlanda, donde aprovechó de recorrer Europa y hablar inglés. Todo iba bien, hasta que apareció María José Quintanilla en un despacho, lo que trajo consigo un singular ataque de celos del joven panelista.

“Hola qué tal”, le dijo a secas la cantante, y Karol le consultó, “¿me extrañaste?”. Tras esto la joven le refutó, “a ver, tú pretendes que yo te responda si te extrañé o no, cuando yo tuve que ver por dos meses imágenes de fiestas, no me mandaste ningún mensaje, en cambio fui yo la que te preguntaba como estás, estás bien, has comido bien, te pusiste bloqueador”, para agregar, “no me hagas esta pregunta porque me duele el corazón”.

Pero Karol tenía su carta guardada bajo la manga y la criticó por sus constantes joteos durante su ausenta con el chef Max Cabezón, todo esto acompañado de unos imágenes donde juegan con crema. “Si alguien me ofrece comida, no me voy a negar”, se defendió Coté ¡Mira!