Obispo Emiliano Soto: “Jamás he ocupado el altar para dar una posición política”

El Obispo de las Iglesias Evangélicas de Chile negó tener cercanía con el Gobierno de Michelle Bachelet y pertenecer a algún partido político.

Sigue siendo el gran tema de la semana y lejos de apagarse el fuego, el mundo evangélico sigue en la palestra con declaraciones cruzadas. Así quedó demostrado por parte del Obispo Emiliano Soto, que en conversación con La Gran Mañana Interactiva, se refirió a lo sucedido en el Te Deum del pasado domingo.

Soto sostuvo respecto a la ceremonia que: “todos fuimos testigos de hechos que desnaturalizan una ceremonia tan solemne y que de una manera no se cumplió lo que se hace siempre, con esencia, donde se ora por Chile. Hubo gente que tomó el altar para hacer sus oraciones, pero cuando sube un laico, que lo hace a última hora y fuera de todo programa como Eduardo Durán (RN), ahí me parece que se desnaturalizó completamente el te deum“.

“Hubo acuerdos de palabras, de hecho y escritos, pero unilateralmente la organización que precisamente ahora rompió las relaciones con el Gobierno coloca a estas personas, sin consultarles a las otras organizaciones. Nos dimos cuenta en el altar que se habían incluido. Confiamos en que iban a tener un buen comportamiento“, agregó Soto respecto a la sorpresa que dicen se llevaron al ver a Durán y otros rostros en el altar.

Si bien confirmó que comparten el pensamiento valórico respecto a los temas en discusión, Soto sostuvo que: “lo que pasa es que increpan a la Presidenta desde una visión política, no religiosa. El político (Durán) dice cosas contra la Presidenta que claramente son una falta de respeto. Nosotros hemos logrado crear institucionalidad y con esto se dañó“.

“Jamás he ocupado el altar para dar una posición política. Jamás he participado en algún comando o candidatura política. Si mienten los argumentos se caen, yo he cumplido mis labores protocolares dentro de la Iglesia y no por eso soy partidario o cercano a alguna posición política“, agregó Emiliano Soto respecto a las acusaciones que se le hacen de ser cercano a Michelle Bachelet.

Al finalizar despejó las dudas respecto al posible congelamiento de la celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes: “nosotros mantenemos buenas relaciones con el Gobierno y al menos nuestra organización, la mesa ampliada, estamos bien con ellos, por tanto la celebración del día no está en duda“.