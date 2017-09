Bachelet fue convocada por la ONU para formar parte de la Junta Asesora de Alto Nivel sobre Mediación

Destacan su trayectoria política.

Honrada dijo estar la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, luego que este miércoles la Organización Nacional de Naciones Unidas (ONU) la convocara para formar parte de la nueva Junta Asesora de Alto Nivel sobre Mediación.

“Honrada por la confianza del Sec. General de ONU, @antonioguterres. Toda la experiencia de Chile al servicio de tan trascendente misión”, sostuvo la Mandataria a través de su cuenta de Twitter.

La instancia está conformada por un total de 18 personas tales como: Leymah Gbowee, activista y Premio Nobel de la Paz en 2011; ex Presidenta de Finlandia; David Harland, la ex directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres; y Nasser Judeh, ex ministro de RR.EE. de Jordania.

De acuerdo a la información consignada por La Tercera, Bachelet aparece en el primer lugar del listado donde se destaca su carrera política donde ha sido Presidenta en dos oportunidades, y ministra de Salud y Defensa. A esto se suma que fue secretaria general de ONU Mujeres.

En la próxima asamblea general de la ONU se revisarán los detalles de la nueva labor que cumplirá la Mandataria, una vez que termine su administración en marzo del 2018.