El motivo por el que Paula Narváez le entregó su apoyo a Cecilia Pérez

No fue el único.

El Ministerio Público y la PDI se encuentran investigando un mensaje calificado como “amenaza de muerte” contra la ex vocera del Gobierno de Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, a través de las redes sociales. El hecho tiene su origen en marzo de este año cuando la propia ex personera de Gobierno interpuso la denuncia luego que un usuario de Twitter le escribiera “Una bomba ahí no hubiese estado demás :)”.

Desde la PDI sostuvieron a Emol que existe “una denuncia por el delito de amenazas en contra de la señora Cecilia Pérez”, la que está siendo investigada por la Brigada de Cibercrimen y la fiscalía Centro Norte.

Al conocerse la información, Pérez recibió varios mensajes de apoyo en las redes sociales, pese a que ella no se ha referido a la situación.

La actual vocera de Gobierno, Paula Narváez, manifestó que “Las amenazas nunca serán una alternativa. Las condenamos tajantemente y solidarizamos con @ceciperez1”. A lo que la aludida respondió “Agradecida Ministra! Abrazos”.

También se sumaron al apoyo Jorge Tarud, y Matías Walker, palabras que la ex vocera agradeció a través de la misma vía.