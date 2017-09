La carta que dejó a su pareja ex trabajador de Fruna que se suicidó

Uno de los que nombra es apodado el “perro”.

El mismo día que atentó contra su vida en dependencias de la fábrica de Fruna, Rolando Venegas, firmó una carta que le dejó a su pareja por más de 10 años, Marisol Muñoz, en la que apunta a su jefe y a las personas que no valoraron su trabajo. Cabe mencionar, que cuando se conoció la muerte de quien fuera trabajador de la empresa se revelaron una serie de problemas que quienes cumplen labores en el lugar enfrentarían diariamente.

En la carta a la que pudo acceder The Clinic, Venegas manifestó “Mi vida, me cansé de esta fábrica por no valoreme mi trabajo. Lucha por tu derecho perdona esta decisión por favor. Toda la culpa la tiene don: José Luis Flores y Juan González. Toda las cosas que pasaron en esta sección de molino”.

Además, le escribió “Mi vida la plata está en el velador explícale a mis hijos los quiero muchos mi vida perdóname por esta decisión. Te quiero mucho”.

Flores es conocido como el perro, y hace unos meses fue la propia Marisol quien lo sindicó a él como el hostigador de su marido. Mientras que, la otra persona mencionada, Juan González, era quien reemplazó a Rolando en su puesto como maquinista de procesos y coordinador del molino.

