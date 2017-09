Lautaro Carmona por candidatura senatorial: “Yo no veo la política como un tema personal”

Dijo estar tranquilo.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el diputado del PC, Lautaro Carmona, se refirió a la decisión del PS en Atacama de no respaldar su candidatura al Senado sino que darle el apoyo a Yasna Provoste.

“Yo estoy muy tranquilo, a pesar del hecho lamentable de un debate del Partido Socialista a nivel de sus directivas regionales y de liderazgos como el de la senadora en ejercicio en la región”, comentó.

Carmona sostuvo que se ha planteado no entrometerse en el debate que es de un partido como el Socialista. “Especular sobre las dinámicas, las prevenciones, las medidas que deba tomar el PS es un tema de ellos. Lo que yo he dicho es que es conocido (…) que en el PS a la hora de asumir las conductas comunas hay siempre un grado de dispersión, sin que este cuestionando las tareas de los dirigentes regionales”, afirmó.

El diputado indicó que su candidatura senatorial tiene relación con una decisión del PC donde la colectividad es el que más creció, por lo que no se trata de una cosa extraña. Además, comentó que a la gente le consta que ha trabajado durante estos ocho años como diputado para todos.

A su juicio no puede ser positivo que la opinión de los comunistas esté ausente de un debate en el Senado por lo que “esa es una de las razones que a mí me supera, es más allá de mí mismo, yo no veo la política como un tema personal, yo entiendo la política como la construcción y el desarrollo de ideas”.