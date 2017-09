Camila Recabarren confesó crudos episodios de violencia en su relación con conocido ex pololo

En el programa ‘Hola Chile’, la ex Miss Chile contó los complejos momentos que vivió al lado de ‘Tatón’…

A propósito del caso de violencia intrafamiliar protagonizado por Patricio Laguna y Yanina Halabi, además de lo ocurrido con Katherine Orellana el fin de semana, Camila Recabarren quiso revelar la cruda experiencia que vivió mientras se encontraba en una relación con Alberto Púrpura. Si bien en un principio sólo hablaba de una ex pareja, finalmente dio a conocer que el hombre de quien hablaba es ‘Tatón’.

Al borde de las lágrimas, Recabarren señaló en ‘Hola Chile’ los episodios en que su pareja la amenazaba con quitarse la vida, con el fin de mantenerla a su lado. Una situación que terminó haciéndola extremadamente dependiente de él. “Uno lo oculta, ellos te manipulan, al rato te están volviendo a tratar bien (…) me insegurizó tanto que no podía salir a espacios públicos mucho rato, me desmayaba si no estaba él, lo necesitaba… yo sentía que él era todo en mi vida”, dijo en el matinal de La Red.

“Lo vi mil veces atentando contra su vida, después me incitó a mí a que lo hiciéramos juntos… estábamos tan mal, íbamos a terminar y dijo ‘mejor nos suicidamos juntos y chao”. Sin embargo, tras su viaje a China representando al país en el Miss Mundo, se dio cuenta de que no necesitaba a nadie y dio el paso para salir de esa “tóxica” relación. “Hoy soy una mujer súper fuerte y súper segura, al primer grito de una pareja me voy. Hay que arrancar de ahí porque no cambian”.