Las curiosas declaraciones de Miguel Ramírez tras caer ante la “U” en Quillota

El DT de San Luis los acusó de defensivos.

Una dura acusación contra Universidad de Chile lanzó el DT de San Luis de Quillota, Miguel Ramírez, luego de caer 1-0 en la ida de los cuartos de final de Copa Chile en el Lucio Fariña.

El ex campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo expresó que “fue raro ver a la U jugar al pelotazo, de contra. U. de Chile se quedó con tres puntos producto del gol, de un rebote, y su oficio para manejar el encuentro, la jerarquía y nosotros no tuvimos la capacidad de revertirlo. No fuimos claros, porque queríamos, pero no podíamos”, comenzó su análisis.

‘Cheíto’ agregó que “nunca había visto a la U jugar así, de chico a grande y le resultó en la primera llegada que tienen, ese regalo nuestro. Pudieron manejar el encuentro a su antojo”.

“Dada las circunstancias del juego, dada la expulsión, quisieron asegurar bien la ventaja que tenían. Se cerraron bastante bien, nos pudieron hacer otro, porque estábamos volcados en ofensiva tratando de revertir esta situación. Manejaron los tiempos y es ahí de donde nos marcaron la diferencia”, prosiguió.

Para cerrar, Ramírez señaló que no le preocupan los rumores que lo ponen en la UC o Colo Colo. “A mí no me saca del foco, donde estoy y cuáles son mis objetivos. No me van a sacar de lo que soy. Los que me conocen saben cómo actúo, el mayor de los respeto principalmente por Mario, que es una persona que me abrió las puertas para ver su metodología. Espero que comiencen a ganar. Es un técnico de selección”, concluyó.