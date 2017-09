Harboe por reducción de fondos para asesorías externas para financiar aumento de parlamentarios: “No tengo la menor idea a quién se le ocurrió esa locura”

Además, manifestó que “Yo digo hasta dónde los partidos políticos tienen que ceder ante la popularidad, si son justamente las fuerzas políticas intermedias las llamadas a mostrar cuál es la visión de país”.

En conversación con Punto de Encuentro de Radio Agricultura el senador del PPD, Felipe Harboe se refirió a la polémica que ha generado la solicitud del Ministerio Público a la Cámara Alta en relación a las asesorías externas. Esto luego que se conocieran que algunos informes requeridos por Alejandro Guillier, eran copy-paste de datos que están disponibles en el sitio web del Congreso.

Cabe mencionar, que hasta el momento el Senado no ha hecho entrega de la información. “Lo primero que yo creo que corresponde es condenar a aquellos personas que han utilizado informes copiados como una forma de justificar pagos. No me parece que eso sea adecuado”, manifestó.

Aunque para el congresista hay que ser cuidados a la hora de medir a todos con la misma vara debido a que en algunos casos es muy difícil “inventar información” por lo que es esencial que se cite la fuente, pero también considera que “hay que ver la utilidad de esos informes, por eso es bueno que se investigue y efectivamente la gente que, los asesores que hicieron mal su trabajo salgan del listado de asesores, pero también hay que ver cuál fue el acuerdo del parlamentario con el asesor porque también ocurre, y en eso hay que ser muy cuidadoso, que hay algunos legisladores que les hace falta tener asesores comillas políticos y les piden informes que justifican su trabajo, pero que no tienen relación con el tema investigado”.

Por otra parte, plantea que “el Senado tiene un punto que es bien delicado, y es que en el caso de la cámara de Diputados hay una denuncia formal respecto a una determinada empresa y a raíz de esa investigación se observa el mismo modus operandi de esa empresa y de otras más en otros diputados y se extiende la investigación. En el caso del Senado no hay una investigación formal, hay una denuncia de un medio de comunicación y si existe una observación respecto al informe de Alejandro Guilllier lo que corresponde es investigar al asesor de Alejandro Guillier, pero extender a todo el Senado, a una institución sin una denuncia formal parece un poco complejo”.

Harboe cree que “aceptar la tesis de investigarlos a todos cuando hay denuncia respecto de uno o de dos eventualmente es bien delicado porque puede generar una afectación de derechos ciudadanos”.

En relación a las declaraciones del fiscal, Manuel Guerra, quien habló de la necesidad de mantener equilibrios políticos afirmó que “ese es un argumento complejo (…) mi percepción es que no fue una declaración muy feliz, pero que después la fue corrigiendo porque cuando dice por prudencia política tenemos que investigarlos a todos, cuidado no es el rol de un Ministerio Público tener prudencia política, sino más bien tener prudencia más bien de la persecución penal. No vincular a unos cuando no están vinculados, pero la lógica del empate a mí no me parece adecuado porque al final pagamos justos por pegadores, aquí lo que corresponde es que si están investigando al candidato Guillier a no por prudencia política voy a investigar a todos los candidatos presidenciales, no estoy de acuerdo no me parece que sea justo con el resto”.

Además, indicó que “la Fiscalía juega un rol muy importante, hay que apoyar a la Fiscalía, es una institución muy importante para la persecución penal de los delitos en tema de seguridad pública, pero también tiene que tener los controles externos que toda institución tiene que tener, que es natural. La democracia se basa en tener pesos y contrapesos”.

Consultado si deberían tener acusación constitucional comentó que “creo que podría ser, hay que verlo bien. Yo creo que principalmente lo que debiera ocurrir es la autonomía del Ministerio Público es para el ejercicio de la acción penal pública, y eso hay que salvaguardarlo bajo toda circunstancia, pero esa autonomía no dice relación con que por ejemplo, no tengan que rendir cuentas presupuestarias ante la Contraloría, yo creo que por ejemplo, ahí hay un punto importante que debería ocurrir”.

En relación al anuncio realizado por el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, de suprimir asesorías externas de comités, entre otros puntos para traspasarle 800 millones de pesos a la Cámara de Diputados y financiar el aumento de parlamentarios indicó que “yo no tengo la menor idea a quién se le ocurrió esa locura (…) parte del populismo que ha habido en este país por ejemplo, fue cuando se dijo que el aumento de parlamentarios no iba a costar un peso, eso me pareció completamente ilógico”.

Agregando que “lo único que yo advierto es que la calidad de la legislación no puede verse reducida. Hay otros elementos que uno podría reducir, por ejemplo: eliminemos las asignaciones especiales que tiene el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el vicepresidente del Senado y todos los vicepresidentes de la Cámara de Diputados …Con eso nos ahorramos bastante plata creo yo. Uno tiene que ahorrar donde no afecte la calidad de la legislación”.

Elección presidencial

Frente a la elección presidencial manifestó que “yo creo que es evidente que hoy día las encuestas dan como favorito a Sebastián Piñera, eso no cabe ninguna duda, y yo tengo dudas respecto de estos famosos cálculos que es cuando uno está en las clasificatorias para el Mundial que está como feliz, pero de repente comienza a sacar calculadora y aquí en la política es igual yo veo mucha gente que saca la calculadora y dice lo que pasa es que si sumamos los votos del Frente Amplio, más lo de Goic, más no sé qué ganamos yo creo que eso no es tan lineal”.

A su juicio la elección esta cuesta arriba. “Además, ha sido una campaña muy difícil de despegar, una campaña que está de problemas internos”.

Harboe afirmó que “yo creo que la política tiene que ver con convicciones, no sólo con popularidad … y creo que Ricardo Lagos representaba una visión de sociedad, una visión de país, de futuro. Uno podrá enrostrarla cosas que hice bien, que no hizo bien, está bien, pero hay una visión detrás y eso es lo que yo estaba ahogando y creo que nos fue mal y ahora hay un candidato que fue elegido a mi juicio en el caso del Partido Socialista exclusivamente por las encuestas, porque todas las excusas del Partido Socialista para bajar a Lagos e Insulza, y Atria es sabe el único que marca es Guillier”.

Asimismo, añadió que “Yo digo hasta dónde los partidos políticos tienen que ceder ante la popularidad, si son justamente las fuerzas políticas intermedias las llamadas a mostrar cuál es la visión de país”.

Finalmente, manifestó que “mi percepción es que después de la elección presidencial, de la segunda vuelta, y dependiendo del resultado se va a producir un reordenamiento del mapa político. Mi percepción es que los partidos políticos que tenemos hoy día no van a hacer los que necesariamente van a conducir los destinos del país en los próximos 20 años (…) creo que hay que revindicar la posibilidad de llegar a acuerdos”.