[VIDEO] La cueca que “El Negro” Piñera le dedicó a su hermano Sebastián

Hasta se escucharon algunas bromas.

Hasta la Fonda de Doña Tina llegó al mediodía de este viernes el ex Presidente de la República y actual candidato a La Moneda, Sebastián Piñera, para celebrar las Fiestas Patrias junto a un grupo de adherentes y candidatos de Chile Vamos.

Pero no todo fue comer empanadas y bailar cuecas, porque en el recinto también estaba el Negro Piñera para presentar una cueca que creó que para este 18, y donde le da su apoyo a su hermano. Cuando Sebastián lo invitó a interpretarla la música no sonaba nunca, por lo que el Negro aprovecha de hacer algunas bromas como que el invitaba a todos a una fondo, pero el ex Mandatario pagaba.

Pero también le preguntó a su hermana si se había aprendido la cueca, recalcando que tenía que hacer las tareas. Cuando comenzó a sonar la música los hermanos Piñera cantaron juntos.

“Por un cambio verdadero, así, así queremos Chile. Por un Chile solidario, estaremos con Piñera. Vamos con Sebastián en estos meses, usted no se equivoque como otras veces”, dice parte de la cueca.

La interpretación la puedes escuchar a partir del minuto 16