Denuncian a Michelle Carvalho ante la PDI por amenazas

La brasileña se defiende en las redes sociales. La polémica está que arde.

Michelle Carvalho sufrió hace un tiempo por la muerte de su perrita, la cual fue regalada con una grave enfermedad. Hoy, meses después, la escultural modelo es denunciada a la PDI por la persona que le entregó a la animal. Ella dice, que el denunciante es un “lucrador”.

“El señor victor Hugo Meneses Cabrera, me denunció por amenazas, primero que amenazas nunca existió, nunca hubo. Que yo haya compartido mi historia públicamente y que la gente se identificó conmigo, y que la gente se sintió dolida o molesta por lo que me pasó” comenzó contando la brasileña en las redes sociales.

De tal modo que a su favor denunció que esta persona tiene un negocio de canes, y que muchos han sido víctimas de esta relación. “Lo que sí existe es que yo compartiendo mi sufriendo y mi dolor, y que la gente se sintió identificada. No tengo idea que fue lo que hablaron con él e hicieron (…) yo creo que en cierta parte la amenaza que él sintió, amenaza de perder su trabajo trucho de vender perros enfermos, de no poder seguir vendiendo perros (…) pero con su negocio no él persona físicamente”, argumentó.

Para finalizar, la modelo lamentó que una persona lucre con perros enfermos y que además engañe a las personas. “Una persona que vende perros enfermos (…) de mentir que el perro no se entregaba antes de los tres meses (…) y por desgracia la perrita no resistió los cuatros meses de vida y falleció, eso porque él se dedicaba a hacer cruces entre familia (…) entonces este hombre es un estafador, porque a mí me lo regaló, pero cobraba carísimo por los perros y llevaba haciendo esto años”, concluyó.